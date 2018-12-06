В США готовят военный ответ России за захват украинских моряков

06.12.2018 11:58

В ответ на агрессию РФ в Керченской протоке США рассматривают как экономические санкции, так и серьезную помощь с военной техникой.

Об этом рассказал "Апострофу" бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

"США рассматривают различные шаги. Я уже не в правительстве, но говорил с людьми, которые там работают, поэтому знаю, что в администрации, Государственном департаменте, Конгрессе и других структурах есть люди, которые рассматривают различные мероприятия. Уже обсуждали возможность санкций по "Северному потоку-2", по любых грузах, которые идут с российской стороны Азовского моря, новые экономические санкции.

Однако рассматривают и военную силу, общую миссию НАТО (а США, конечно, является членом НАТО) и ЕС по установлению фактов, предоставление Украине нового оборудования, которое улучшит способность вашей страны обороняться. Говорят о противокорабельных ракетах, морской радиолокационной системе, патрульных катерах", - заявил эксперт.

Тейлор также сообщил, что о возможных совместных учениях в Черном море.

"Также НАТО может проводить совместные с Украиной учения в Черном море, имеется размещение дополнительных военно-морских сил НАТО в Черном море... Итак, сейчас обсуждают множество вариантов", - подчеркнул он.