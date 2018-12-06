В США объяснили, как остановят газопровод Путина в обход Украины

06.12.2018 10:59

США на данный момент рассматривают различные возможности для противодействия реализации проекта газопровода «Северный поток-2», при помощи которого РФ намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает donpress.com.

Представитель администрации Трампа уточнил:

«В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше».

Болтон уточнил, что глава США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода в обход Украины. Также, он уточнил:

«Мы думаем над несколькими вариантами, чтобы создать препятствия на пути реализации проекта «Северный поток-2».