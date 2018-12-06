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Верховная Рада приняла законопроект о прекращении договора о дружбе с РФ

06.12.2018 18:39
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Верховная Рада приняла законопроект о прекращении договора о дружбе с РФ

Верховная Рада сегодня приняла в целом президентский законопроект № 0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. «За» данный документ проголосовали 277 народных депутатов.

Отмечается, что народные депутаты, учитывая вооруженную агрессию РФ против Украины, постановили прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

В тексте документа сказано:

«Прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его исполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате исполнения названного договора до прекращения его действия, согласно ст. 70 Венской конвенции о праве международных договоров».

Источник: donpress.com



Теги: Украина, Россия, Донбасс, агрессия, договор, сотрудничество, Верховная Рада
 
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