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"Закон об этикетках": что теперь будут писать на продуктах и где кроются угрозы
Верховная Рада приняла законопроект "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", который определяет основные правила для этикеток на продуктах питания.
Об этом пишет "Страна", передает avdeevka.city.
Предполагается, что принятый законопроект поможет привести украинские этикетки на продуктах в соответствие с европейскими. Однако, как отмечает издание, в документе остались лазейки для тех производителей, кто хочет скрыть наличие вредной химии или продать просроченный товар.
Теперь на этикетке должно быть указано следующее:
- полный список ингредиентов, включая пищевые добавки и красители, обозначенные соответственно с международной маркировкой (так называемые "ешки");
- наличие ГМО;
- наличие аллергенов и их вид (к примеру, арахис);
- наличие ингредиентов, которые могут вызвать пищевую непереносимость (к примеру, лактоза);
- указание способа переработки (скажем, размораживались ли ингредиенты и может ли продукт замораживаться повторно);
- ограничения для употребления (возрастные для спиртного, по состоянию здоровья, скажем, при сахарном диабете и пр.);
- способ приготовления;
- срок годности;
- координаты производителя и телефоны, по которым можно уточнить информацию по продукту.
Эксперты считают, что потребители теперь столкнутся с рядом угроз. Во-первых, срок годности теперь будет указывать иначе: не "годен до...", а ориентировочный срок хранения, без конкретной даты. Таким образом открывается поле для манипуляций. Если производитель "забудет" указать конкретную дату производства товара, то покупатель не сможет вычислить, просроченный он или нет. Причем как правило, на этикетках указывается только месяц и год, в который произвели товар. Логично, что без полной даты высчитать срок годности не представляется возможным.
Во-вторых, производители молочки теперь могут не указывать наличия пальмового масла и других растительных жиров - да и любых ингредиентов, которые не несут "технической функции" (формулировка закона). Они и раньше их не указывали, но это было нарушение закона, а теперь - нет.
Та же история с непищевой химией. Остатки ветеринарных препаратов или пестициды, согласно новому закону, не являются ингредиентами. Следовательно, упоминать о риске их наличия в продукте будет не нужно.
Также теперь необязательно показывать те вещества, которых в продукте минимальное количество - например, ГМО. А по некоторым категориям продуктов разрешили не указывать калории, если "информация о пищевой ценности не является ключевым фактором при принятии потребителями решения о покупке". Или же если эта информация просто не помещается на упаковке.
Одновременно производителям позволили не указывать, есть ли примеси лактозы в безлактозных продуктах. Это удар по украинцам, у которых непереносимость этого молочного сахара.
Теги: Украина, Донбасс, Европа, продукты, ГМО, срок годности, Верховная Рада, пальмовое масло
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