«Для них космос закончился»: Гройсман анонсировал резкое снижение зарплат топ-чиновникам

07.12.2018 13:15

Правительство Украины намерено пересмотреть размер заработных плат руководству предприятий государственной формы собственности после окончания срока действия нынешних контрактов.



Как передает replyua.net, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. В частности, он отметил, что Кабинет министров существенно ограничил суммы премий, которые себе назначает топ-менеджмент таких предприятий.



«Прежние контракты всех высокооплачиваемых руководителей государственных компаний, которые завершаются, будут пересмотрены на новых условиях с нормальными зарплатами, а не космическими. Я ни одного контракта с космическими зарплатами не буду подписывать. То есть, сейчас они завершаются, и мы будем предлагать абсолютно нормальные и умеренные заработные платы. Для них космос закончился», - заявил премьер-министр.