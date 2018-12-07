Керченский кризис: В США готовят новый пакет санкций против России

07.12.2018 12:45

Америка может ввести новые санкции против России в связи с конфликтом в Керченском проливе примерно через 2-3 месяца, когда полноценно заработает новоизбранный Конгресс США. Об этом рассказал экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра «Атлантического Совета» Джон Хербст.

«Я думаю, мы увидим такую же динамику по внедрению санкций, как и раньше, когда утверждали существующие, или, когда голосовали за Джавелины. Этот процесс начнется через 6-8 недель. Мы должны дождаться нового состава Конгресса. Новый Конгресс примет присягу через 4 недели, потом все это начнет продвигаться», – сказал он.

По мнению эксперта «Атлантического Совета» Александра Вершбоу, США и страны Евросоюза должны разработать новый пакет адресных санкций против России, которые будут введены, например, до Рождества, если РФ не вернет украинские корабли и военнопленных Украине.

«Нужно дать им дедлайн. Санкции нужно сфокусировать, возможно, на российском судоходстве и банках, которые не охвачены уже существующими санкциями», – отметил он.

Американские эксперты считают, что против России могут быть усилены так называемые «крымские санкции», которые повысят для РФ стоимость содержания АР Крым. В финансовом секторе предлагают запретить кредиты на финансирование любых российских предприятий западными финучреждениями, а также ввести санкции против одного из государственных банков России. Кроме того, в Вашингтоне предложили наложить санкции и на энергетический сектор экономики РФ, а именно – запрет на использование западных технологий Россией в добыче нефти в будущем.

Ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Америка не исключает возможности применения новых санкций против РФ в ответ на агрессию против Украины, в том числе отключение России от системы SWIFT.

Источник: https://dnews.dn.ua