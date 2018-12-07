Конфликт в Азовском море: Россия уступила Украине

07.12.2018 07:15

На поляк ОБСЕ-2018, в Милане, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Российская Федерация внезапно пошла на уступки Украине разрешив посетить раненых украинских моряков, передает replyua.net.

«Именно сейчас наши консулы встречаются с тремя ранеными ребятами», – сказал Климкин после брифинга. Климкин также сообщил, что у МИД России удалось «выбить» график консульских посещений. Отмечается, что до конца недели консулы должны встретиться с каждым пленным моряком для проверки их состояния.



Напомним, ранее сообщалось, что РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения. Позже в сети появилась информация, что в оккупированном Крыму официально подтвердили, что захваченных россиянами в Керченском проливе украинских моряков вывезли в Москву.