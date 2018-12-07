Консульства Венгрии в Украине прекратили выдачу паспортов украинцам

07.12.2018 09:46

Расположенные на территории Украины консульства Венгрии прекратили процедуру выдачи венгерского гражданства украинцам. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Глава МИД Украины отмечает:

«Венгры говорят, что не выдают сейчас паспорта. И они не будут этого делать. Это уже хорошо, потому что я помню заявления Сийярто, когда он говорил, что выдача паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось».

В то же время он подчеркнул, что упрощенная процедура предоставления гражданства Венгрии гражданам Украины все еще сохраняется в законодательстве:

«Я, к сожалению не могу гарантировать, что они не попытаются продолжить выдачу паспортов венграм Закарпатья у себя, в Венгрии — на венгерской территории мы их действия не можем контролировать. Но для нас вопрос абсолютного принципа — что в своих консульствах на нашей территории они не могут этого делать».

Климкин уточнил, что Украина предложила Венгрии подписать соглашение об избежании двойного гражданства, но ответа пока не поступало.

Источник: https://donpress.com