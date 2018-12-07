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Кредитная история: как проверить, нет ли за вами долга
Каждый, кто хотя бы раз брал займ в финучреждении, то он уже имеет кредитную историю. Это досье заемщика, в котором содержится информация о все взятые им кредиты и то, насколько своевременно они погашались. Эксперты рассказали, как проверить свою кредитную историю.
Каждый потребитель имеет право, согласно действующего законодательства, проверить свою кредитную историю бесплатно. Это можно сделать один раз в год.
Однако для этого придется лично обратиться в офис бюро и написать заявление на ее получение или же отправить заявление почтой.
Также нужно прикрепить копии ваших документов: паспорта и идентификационного кода.
Если вы желаете проверить историю более одного раза, тогда услуга будет платной (от 25 до 50 грн).
В Украине реально работают только такие кредитные бюро:
· Украинское бюро кредитных историй (УБКИ). Создано ПриватБанком. В его базе содержится более 38 миллионов кредитных историй.
· Международное бюро кредитных историй. База из примерно 20 млн кредитных историй. Работает с финансовыми компаниями и крупнейшими розничными банками. Всего около 100 партнеров.
· Первое украинское бюро кредитных историй. Это бюро в сотрудничестве с большинством банков.
· Украинское кредитное бюро. База с 4 млн кредитных историй. Работает с десятком крупных банков, а также со страховыми компаниями.
Кроме банков и финансовых компаний, кредитной историей могут интересоваться кредитные союзы, лизинговые, страховые и коллекторские компании.
Каждое бюро на своем сайте выкладывает информацию относительно своих клиентов, которыми могут быть лизинговые компании, кредитные союзы и тому подобное.
Если так случилось, что вы узнаете о кредит, который оформлен на ваше имя, но реально вы его не брали, вам также необходимо обратиться к одному из бюро с соответствующим заявлением.
После получения заявления от клиента бюро в пределах 15 дней обратится в банк, в котором взяли кредит, за разъяснениями.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, финансы, кредит, долг
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