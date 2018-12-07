Литва ввела санкции против РФ за агрессию против Украины

07.12.2018 19:25

Власти Литвы ввели санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива. Об этом сообщила президент Литвы Даля Грибаускайте.

Так, во время совместного брифинга с президентом Петром Порошенко в Киеве, президент Литвы отметила:

«Мы приняли наши национальные санкции против людей, которые не смогут теперь заниматься экономической и другой деятельностью в нашей стране. Именно они и являются ответственными за атаку на Керченском проливе».

Кроме того, Грибуускайте уточнила, что министр иностранных дел Линас Линкявичюс получал угрозы после этого решения. Она сообщила:

«Мы получаем личные угрозы от России. Например, мои министры, министр иностранных дел получил. Но мы знаем, что это ожидаемая реакция, потому что быть открытым в этом мире, наверное, важнее, чем какая-то своеобразная поддержка. Очень важно говорить против своего агрессора. Это несет куда еще большую угрозу вашему агрессору».

По словам главы МИД Латвии, санкции введены «против 20 человек из личного состава, персонально принимали участие в этих военных действиях против служащих Военно-морских сил Украины, а также их руководителей и командиров».

Как стало известно, введенные санкции предусматривают запрет на посещение Литвы.

Источник: https://donpress.com