«Они герои»: Глава Минобороны рассказал, что спасло Украину от полномасштабного вторжения России

07.12.2018 11:07

Оказавшиеся в плену украинские моряки спасли нашу страну от полномасштабной агрессии России.

Как передает replyua.net, об этом в интервью одному из телеканалов заявил министр обороны Степан Полторак. «Они герои. Потому что, если бы они открыли огонь, я считаю, что вряд ли у нас сегодня происходила бы эта передача, и было бы все по-другому. Потому что Российская Федерация ждала и готовилась к этой провокации», — говорит он.



Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, что российские военные специально прибегли к наглому поведению и оскорблению украинских моряков, но в конечном счете те не сломались. «Только выдержка спасла ситуацию от широкомасштабной агрессии», — добавил Полторак.



Как известно, 24 ноября 2018 года сотрудники российской пограничной службы атаковали корабли атаковали и захватили украинские катера и буксир, в результате чего в плену страны-агрессора оказались 24 моряка.