- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России14:17
- Освобождение моряков: Кремль готовит Украине ловушку14:03
- Запрет на въезд в Украину: обнародовано важное уточнение13:45
- В Горловке замечены «патрули», пьяные боевики «ДНР» и автомобили «ВАИ ДНР»13:29
- «Для них космос закончился»: Гройсман анонсировал резкое снижение зарплат топ-чиновникам13:15
- В одном из районов Донецка боевики «ДНР» устроили тотальную проверку домов13:00
- Керченский кризис: В США готовят новый пакет санкций против России12:45
- Украинский кабмин намерен создать единый реестр ветеранов12:30
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку12:13
- Пограничники: НВФ подвергли опасности жизни граждан, пересекающих блокпосты в коридоре «Горловка-Бахмут»12:02
Освобождение моряков: Кремль готовит Украине ловушку
Страна-агрессор Россия готовит Украине ловушку в вопросе освобождения украинских моряков.
Об этом в эфире телеканала Прямой заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Лига.
"К сожалению, недавно прозвучало заявление Путина о том, что Россия наших моряков рассматривает исключительно как нарушителей границы, Россия не отказывается от диалога для обмена или освобождения, Россия не получила еще официального ни одного обращения со стороны Украины, и эти моряки будут осуждены как фактически уголовные преступники", - отметил Тука.
Тука убежден, что именно в таких выражениях Кремля заключается ловушка РФ.
"Сейчас мы все в восторге от того, что нам нужно любой ценой освободить наших ребят, и это эмоции, которые абсолютно понятны и на которых Россия научилась уже много лет очень удачно играть по всему миру. Вот на этих эмоциях нас фактически заставят, если мы согласимся на именно такой алгоритм, признать, что, во-первых, наши моряки виновны, во-вторых, они не находились в нейтральных водах. Если мы соглашаемся, то они - нарушители границы. И мы признаем априори правоту действий Российской Федерации в Черном море", - сказал Тука.
По его словам, "таким образом на дипломатическом уровне пытаются фактически принять те тезисы, которые сейчас внедряют российские политики и российская пропаганда".
Заместитель министра надеется, что процесс освобождения моряков будет происходить иначе. "Мы будем настаивать на том, что наши ребята — военнопленные, к ним должны быть применены нормы Женевской конвенции, и при посредничестве, как один из наиболее вероятных вариантов, международного комитета Красного креста, будут начаты переговоры об их освобождении. Благодаря давлению, в первую очередь, извне", - добавил Тука.
5 декабря 2018 года вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что украинские моряки — военнопленные, поэтому Россия должна их освободить без условий и не в рамках обмена.
Расследователи группы Bellingcat проанализировали доступную в открытых источниках информацию об обстреле и захвате российскими военными украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе и пришли к выводу, что обстрел катера "Бердянск" ВМС Украины был осуществлен армией РФ в нейтральных водах.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, моряки, конфликт, освобождение
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- Генерал: Есть всего один способ, который поможет освободить захваченные россиянами украинские корабли
- В США назвали главное препятствие для урегулирования конфликта в Украине
- Марчук о возврате Донбасса: «Придется привыкать к компромиссам»
- Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
- Названы действительные причины, по которым Россия никогда не отпустит Донбасс
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России14:17
- В Горловке замечены «патрули», пьяные боевики «ДНР» и автомобили «ВАИ ДНР»13:29
- В одном из районов Донецка боевики «ДНР» устроили тотальную проверку домов13:00
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку12:13
- Пограничники: НВФ подвергли опасности жизни граждан, пересекающих блокпосты в коридоре «Горловка-Бахмут»12:02
- В зоне ООС опять горячо: 6 обстрелов за сутки 10:33
- Идеологи "Новороссии" сели в лужу: названы украинские регионы, "бьющие рекорды" по числу контрактников ВСУ 10:15
- Только один способ: блогер рассказал, как можно положить конец войне на Донбассе09:20
- Жене "героя" "ДНР" не дают паспорт "республики": соцсети повеселил "крик души" предавшей Украину харьковчанки09:05
- На Каргиле около 300 машин на выезд. На Октябре хорошее движение09:03
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России14:17
- Освобождение моряков: Кремль готовит Украине ловушку14:03
- Запрет на въезд в Украину: обнародовано важное уточнение13:45
- В Горловке замечены «патрули», пьяные боевики «ДНР» и автомобили «ВАИ ДНР»13:29
- «Для них космос закончился»: Гройсман анонсировал резкое снижение зарплат топ-чиновникам13:15
- В одном из районов Донецка боевики «ДНР» устроили тотальную проверку домов13:00
- Керченский кризис: В США готовят новый пакет санкций против России12:45
- Украинский кабмин намерен создать единый реестр ветеранов12:30
- Ошибка стажера обошлась Google в $10 миллионов12:20
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку12:13
- Какие страдания выпадают каждой женщине по Знаку Зодиака10:00
- Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа09:33
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать08:46
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- Успеть до конца года: прогноз Василисы Володиной на декабрь-201823:20
- Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога19:13
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»