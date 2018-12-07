Освобождение моряков: Кремль готовит Украине ловушку

07.12.2018 14:03

Страна-агрессор Россия готовит Украине ловушку в вопросе освобождения украинских моряков.

Об этом в эфире телеканала Прямой заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Лига.

"К сожалению, недавно прозвучало заявление Путина о том, что Россия наших моряков рассматривает исключительно как нарушителей границы, Россия не отказывается от диалога для обмена или освобождения, Россия не получила еще официального ни одного обращения со стороны Украины, и эти моряки будут осуждены как фактически уголовные преступники", - отметил Тука.

Тука убежден, что именно в таких выражениях Кремля заключается ловушка РФ.

"Сейчас мы все в восторге от того, что нам нужно любой ценой освободить наших ребят, и это эмоции, которые абсолютно понятны и на которых Россия научилась уже много лет очень удачно играть по всему миру. Вот на этих эмоциях нас фактически заставят, если мы согласимся на именно такой алгоритм, признать, что, во-первых, наши моряки виновны, во-вторых, они не находились в нейтральных водах. Если мы соглашаемся, то они - нарушители границы. И мы признаем априори правоту действий Российской Федерации в Черном море", - сказал Тука.

По его словам, "таким образом на дипломатическом уровне пытаются фактически принять те тезисы, которые сейчас внедряют российские политики и российская пропаганда".

Заместитель министра надеется, что процесс освобождения моряков будет происходить иначе. "Мы будем настаивать на том, что наши ребята — военнопленные, к ним должны быть применены нормы Женевской конвенции, и при посредничестве, как один из наиболее вероятных вариантов, международного комитета Красного креста, будут начаты переговоры об их освобождении. Благодаря давлению, в первую очередь, извне", - добавил Тука.

5 декабря 2018 года вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что украинские моряки — военнопленные, поэтому Россия должна их освободить без условий и не в рамках обмена.

Расследователи группы Bellingcat проанализировали доступную в открытых источниках информацию об обстреле и захвате российскими военными украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе и пришли к выводу, что обстрел катера "Бердянск" ВМС Украины был осуществлен армией РФ в нейтральных водах.

Источник: https://from-ua.com