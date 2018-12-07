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Порошенко мощно поставил на место Путина своим заявлением
Ни для кого не является секретом то, что Кремль постоянно хвастается своей мифической силой, которой на самом деле и нет.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что очевидной целью страны-агрессора является возвращение к тому историческому времени, когда имущество и земля изымались с помощью применения силы, передает "Диалог.UA".
Украинский лидер отметил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп показал, что такое быть лидером, когда отменил свою личную встречу с президентом российского агрессора Владимиром Путиным на саммите G-20 в Аргентине из-за варварского акта агрессии со стороны РФ в отношении Украины.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лично обращался к президенту оккупантов Владимиру Путину с сообщением о том, что у него есть две плохие новости для главы Кремля.
Также Порошенко назвал одно-единственное условие, которое заставит его отменить военное положение в стране раньше времени.
Напомним, глава Украинского государства уличил Путина и его пособников во вранье касательно событий в Керченском проливе.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, президент, Путин, конфликт, Порошенко, заявление
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