Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать

07.12.2018 08:46

День святой Екатерины ежегодно отмечается 7 декабря. Это очень важный праздник как в христианстве, так и в народе. Поэтому неудивительно, что в этот день есть множество традиций, поверий и даже запретов.

История праздника

Чтобы понять, что нельзя делать в День святой Екатерины - нужно узнать историю праздника и кто такая, эта святая Екатерина.

Согласно поверьям, святая Екатерина была очень красивой и умной девушкой, но никак не могла найти себе мужа, ведь хотела выйти только за того, кто будет мудрее нее. С этим ей помог христианский мудрец, который был ее наставником. Но, когда девушка приняла веру, ее за это убили. Так и появился День святой Екатерины.

Несмотря на то, что судьба девушки сложилась не лучшим образом, она все равно считается покровительницей счастливого брака.

Что можно и нельзя делать в день святой Екатерины

Нужно отметить, что почти все запреты в День святой Екатерины связаны не напрямую с самим праздником 7 декабря. Все верующие знают, что действует Рожественский пост. Конечно, девушки устраивали вечерницы, собирались и гуляли.

Но, например, стол можно накрывать только из разрешенных блюд, а это были каши и борщ. А танцевать в День святой Екатерины запрещено постом.

Конечно же, исключались любые работы на земле, физический труд. Нельзя было ничего строить, ремонтировать и шить.

Нужно отметить, что в День святой Екатерины можно гадать, и этим занимались практически все - и девушки, и юноши.

Самым распространенным способом было: вырвать вишневую ветвь и поставить ее в вазу до Рождества. Если она распускалась - это значило, что брак будет очень удачным и счастливым.





Приметы на 7 декабря

В этот день практически все приметы связаны с погодой. Наши предки пытались определить, какой будет зима, ждать ли трудностей с урожаем в новом году, или посадкам ничего не угрожает.