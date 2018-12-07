- «Они герои»: Глава Минобороны рассказал, что спасло Украину от полномасштабного вторжения России11:07
- Генерал предсказал, сколько Россия будет готовиться к вторжению в Украину 10:48
- В зоне ООС опять горячо: 6 обстрелов за сутки 10:33
- Идеологи "Новороссии" сели в лужу: названы украинские регионы, "бьющие рекорды" по числу контрактников ВСУ 10:15
- Консульства Венгрии в Украине прекратили выдачу паспортов украинцам09:46
- Только один способ: блогер рассказал, как можно положить конец войне на Донбассе09:20
- Украинцы массово бросают «евробляхи» в Словакии09:15
- Жене "героя" "ДНР" не дают паспорт "республики": соцсети повеселил "крик души" предавшей Украину харьковчанки09:05
- На Каргиле около 300 машин на выезд. На Октябре хорошее движение09:03
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать08:46
Путин стянул в Черное море угрожающее количество кораблей
Россия имеет опасное количество кораблей в Черном море, что может угрожать членам НАТО - Румынии, Болгарии и Турции. Об этом говорится в статье Президента Украины Петра Порошенко для статьи в The New York Times, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
“Эти последние события непосредственно влияют на безопасность всего НАТО. В настоящее время Россия имеет угрожающее количество морских кораблей в Черном море, что означает, что это может угрожать членам НАТО Румынии, Болгарии и Турции. И это может быть только началом”, - написал Порошенко.
Глава государства акцентировал внимание на значительное присутствие России в Балтийском море.
“Недавно российские бойцы были перехвачены не впервые над Балтийским регионом и не подали плана полетов. Кто может гарантировать, что это не репетиция патрулирования над пресловутым газопроводом „Северный поток-2“, который строится Россией через Балтийское море, чтобы бросить вызов Европе?”, - подчеркнул он.
Также напомним, что накануне Порошенко предупредил, что агрессия РФ является “непредсказуемой и от нее можно ожидать нападения в любом месте, как вариант, на страны Балтии”, или “защищать оружием ”Северный поток-2″".
Ранее сообщалось, что Пентагон о внеплановом полете военного самолета США и союзников над территорией Украины из-за Керченского кризиса.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Черное море, корабль
- Путина готовят к изоляции, Черное море закрывается на выход
- Украина вошла в сферу национальных интересов США из-за поведения Путина
- Мало Черного моря: эксперт предупредил о подготовке Путина к новому захвату
- Путин собирается захватить сразу Черное и Азовское моря и никого к ним не подпускать - эксперт
- Путин озвучил свой вариант урегулирования ситуации на Донбассе
- Каспаров сравнил Путина с гончей: "Идет на запах нефти и газа"
- В зоне ООС опять горячо: 6 обстрелов за сутки 10:33
- Идеологи "Новороссии" сели в лужу: названы украинские регионы, "бьющие рекорды" по числу контрактников ВСУ 10:15
- Только один способ: блогер рассказал, как можно положить конец войне на Донбассе09:20
- Жене "героя" "ДНР" не дают паспорт "республики": соцсети повеселил "крик души" предавшей Украину харьковчанки09:05
- На Каргиле около 300 машин на выезд. На Октябре хорошее движение09:03
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария08:30
- Патриоты "взорвали" Луганск поздравлением08:00
- Конкурс красоты в «ДНР» напугал украинцев: "мисс Горловка" — мурашки по коже. ФОТО07:45
- Боевики на Донбассе "демотивированы в хлам" и "еле дышат": Гиркин рассказал, что реально происходит в "ДНР"22:31
- Сутки на Донбассе: боевики устроили новую провокацию на передовой21:32
- «Они герои»: Глава Минобороны рассказал, что спасло Украину от полномасштабного вторжения России11:07
- Опубликован официальный тизер финального сезона "Игры престолов" (ВИДЕО)11:03
- Генерал предсказал, сколько Россия будет готовиться к вторжению в Украину 10:48
- В зоне ООС опять горячо: 6 обстрелов за сутки 10:33
- Идеологи "Новороссии" сели в лужу: названы украинские регионы, "бьющие рекорды" по числу контрактников ВСУ 10:15
- Какие страдания выпадают каждой женщине по Знаку Зодиака10:00
- Юлия Джима завоевала "золото" в индивидуальной гонке Кубка мира по биатлону09:55
- Консульства Венгрии в Украине прекратили выдачу паспортов украинцам09:46
- Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа09:33
- Только один способ: блогер рассказал, как можно положить конец войне на Донбассе09:20
- Какие страдания выпадают каждой женщине по Знаку Зодиака10:00
- Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа09:33
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать08:46
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- Успеть до конца года: прогноз Василисы Володиной на декабрь-201823:20
- Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога19:13
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя