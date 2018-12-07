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Савченко нельзя лишить звания "Герой Украины"

07.12.2018 19:51
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Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что народного депутата Надежду Савченко, которая сейчас находится в СИЗО не может быть лишена звания Героя Украины, передает replyua.net cо ссылкой на УНН.

В частности, он сообщил, что украинское законодательство не предусматривает процедуры лишени звания "Герой Украины". "Это звание было дискредитировано многими людьми, которые, будучи провозглашены героями Украины, занимали откровенную антиукраинскую позицию. Кроме того, звание Героя Украины является прямой калькой с русского звание - Героя Советского Союза", - отметил Вятрович. 

Напомним, 25 октября суд столицы Украины в Шевченковском районе до 23 декабря продлил арест для внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Как известно, ранее 23 октября адвокаты Савченко заявили, что им не дали достаточно времени и возможностей для того, чтобы в полной мере ознакомиться с материалами дела. После того, как суд отказал в отводе судьи, адвокаты депутата не явились на продолжение заседания, Фемида приняла решение привлечь для Савченко государственного адвоката. Напомним, Надежде Савченко инкриминируют сговор с Владимиром Рубаном, главой «Офицерского корпуса», целью которого являлось посягательство на конституционный строй страны. Владимир Рубан был задержан на контрольно-пропускном пункте Зайцево, расположенном на территории Донецкой области. При себе у него оказался целый арсенал оружия. По версии следствия, именно из этого оружия заговорщики планировали провести обстрел правительственного квартала и здания парламента страны. 



Теги: Донбасс, герой Украины, Савченко
 
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