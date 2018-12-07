Украинцы массово бросают «евробляхи» в Словакии

07.12.2018 09:15

Вблизи границы с Украиной, в словацком селе Убля, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией массово бросают свои транспортные средства.



Об этом сообщает 5 канал.



Отмечается, что за последние две недели украинцы оставили там больше сотни автомобилей.



По словам старосты словацкого села, такая ситуация застала местные власти врасплох.



«Идете после обеда по селу и нет ни одной, а утром видите, что там уже стоят припаркованные авто. И вы даже не знаете, откуда они взялись, и кто их туда ночью пригнал. Это одна из проблем. Другая в том, что эти автомобили часто разбирают на запчасти. То есть части автомобиля исчезают, а сам кузов у нас в селе остается валяться, как лом или мусор», - жалуется местная жительница Надежда Серкова.



Как известно, что 8 ноября, украинский парламент принял закон, который позволит снизить акциз на растаможку автомобилей на иностранной регистрации.

Источник: https://zi.dn.ua