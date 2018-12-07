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Украинские консулы посетили семерых пленных моряков в Москве

07.12.2018 20:55
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Сегодня в Москве украинские консулы посетили семерых украинских моряков в СИЗО Матросская тишина и Лефортово. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Глава Департамента консульской службы отметил:

«Вчера консул посетил трех раненых моряков в Матросской тишине. Сегодня посетил четырех моряков в Лефортово. Держатся ребята мужественно. Определены даты посещения моряков в Лефортово, в том числе 10 числа будут посещены шесть человек, 11-го — шесть человек и 12 — пять человек».

По его словам, ранения трех украинских моряков «не несут угрозы жизни». При этом он добавил:

«Вопрос об адвокатской защите решен. Государство оплатит соответствующие услуги адвокатов по защите прав военнопленных моряков. Все причастные министерства и ведомства Украины принимают исчерпывающие меры, активно работают над тем, чтобы наши военнопленные быстрее вернулись домой».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Москва, моряки, консул, военнопленный
 
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