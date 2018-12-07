- К границе стягивают десантно-штурмовые подразделения20:40
- Военное положение в Украине может закончиться досрочно?20:20
- Говорили об этом давно, но сделали только сейчас: воины УПА будут иметь те же привилегии и льготы, что и ветераны АТО20:07
- Савченко нельзя лишить звания "Герой Украины"19:51
- Литва ввела санкции против РФ за агрессию против Украины19:25
- Дощ та мокрий сніг: синоптик розповіла, якої погоди очікувати на вихідних в Україні19:10
- Дмитрий Тымчук: в ОРДО ведут борьбу с украинским радио- и телевещанием18:27
- Кредитная история: как проверить, нет ли за вами долга17:48
- Боевики «ДНР» получили «распоряжения командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:20
- В 2019 году все субсидии будут монетизированы, – Гройсман16:49
Украинские консулы посетили семерых пленных моряков в Москве
Сегодня в Москве украинские консулы посетили семерых украинских моряков в СИЗО Матросская тишина и Лефортово. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Глава Департамента консульской службы отметил:
«Вчера консул посетил трех раненых моряков в Матросской тишине. Сегодня посетил четырех моряков в Лефортово. Держатся ребята мужественно. Определены даты посещения моряков в Лефортово, в том числе 10 числа будут посещены шесть человек, 11-го — шесть человек и 12 — пять человек».
По его словам, ранения трех украинских моряков «не несут угрозы жизни». При этом он добавил:
«Вопрос об адвокатской защите решен. Государство оплатит соответствующие услуги адвокатов по защите прав военнопленных моряков. Все причастные министерства и ведомства Украины принимают исчерпывающие меры, активно работают над тем, чтобы наши военнопленные быстрее вернулись домой».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Москва, моряки, консул, военнопленный
- «Доставлены в Москву и переодеты в тюремную одежду»: стали известны подробности о пленных украинских моряках
- Украинских моряков могут перевести в московское СИЗО, - адвокат
- Захваченные в плен украинские моряки были доставлены в Москву – Бабин
- Умер писатель и поэт Фазиль Искандер
- Украинские моряки поддержали флешмоб #22PushupChallenge (ВИДЕО)
- Известная донецкая писательница: "Русский язык не нуждается в крови" (ВИДЕО)
- Дмитрий Тымчук: в ОРДО ведут борьбу с украинским радио- и телевещанием18:27
- Боевики «ДНР» получили «распоряжения командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:20
- В ОРЛО по непонятной причине массово умирают люди16:18
- Участников НВФ ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР»15:48
- Под Мариуполем обнаружен зенитный ракетный комплекс «Оса»15:30
- В России призвали боевиков "Л/ДНР" объединиться, чтобы захватить Харьков и Мариуполь: подробности15:00
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России14:17
- В Горловке замечены «патрули», пьяные боевики «ДНР» и автомобили «ВАИ ДНР»13:29
- В одном из районов Донецка боевики «ДНР» устроили тотальную проверку домов13:00
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку12:13
- К границе стягивают десантно-штурмовые подразделения20:40
- Военное положение в Украине может закончиться досрочно?20:20
- Говорили об этом давно, но сделали только сейчас: воины УПА будут иметь те же привилегии и льготы, что и ветераны АТО20:07
- Савченко нельзя лишить звания "Герой Украины"19:51
- Монахини украли школьные деньги и спустили их в казино19:39
- Литва ввела санкции против РФ за агрессию против Украины19:25
- Дощ та мокрий сніг: синоптик розповіла, якої погоди очікувати на вихідних в Україні19:10
- Медики рассказали, как защитить легкие зимой18:49
- Дмитрий Тымчук: в ОРДО ведут борьбу с украинским радио- и телевещанием18:27
- Ученые выяснили, как по руке определить неверную жену18:08
- Медики рассказали, как защитить легкие зимой18:49
- Кредитная история: как проверить, нет ли за вами долга17:48
- Ранняя седина может сигнализировать о проблемах со здоровьем17:00
- Какие страдания выпадают каждой женщине по Знаку Зодиака10:00
- Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа09:33
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать08:46
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- Успеть до конца года: прогноз Василисы Володиной на декабрь-201823:20
- Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога19:13
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации