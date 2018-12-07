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В 2019 году все субсидии будут монетизированы, – Гройсман
В 2019 году потребители начнут получать деньги на оплату коммунальных услуг на специальные счета. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 декабря, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
«Что касается монетизации, с 1 января 2019 года будут проведены три этапа монетизации с персональными счетами и зачислением на эти счета специальных средств для получения украинскими гражданами социальной поддержки в виде субсидий», – заявил он.
«Подчеркиваю: за 27 лет независимости нашего государства мы это делаем впервые. В 2019 году все 100% субсидий будут монетизированы», – добавил Гройсман.
Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что монетизация субсидий в Украине предоставит возможность людям получить всю сумму сэкономленной жилищно-коммунальной субсидии и использовать ее по своему усмотрению.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, Гройсман, монетизация
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