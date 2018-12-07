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В ОРЛО по непонятной причине массово умирают люди

07.12.2018 16:18
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В ОРЛО по непонятной причине массово умирают люди

Эксперты группы «Информационное сопротивление» сообщают, что на неподконтрольной Украине части Луганской области происходят частые смерти людей без внешних признаков насильственной смерти. Такую информацию эксперты сообщают со ссылкой на «официальные» сводки «МВД ЛНР».

В «ИС» отмечают:

Луганск, квартал Степной, 2/32 — обнаружен труп Захарченко Владимира Юрьевича 1972 года рождения.

Луганск, квартал Комарова, 11/32 — труп Игнатова Александра Сергеевича 1987 г. р.

Первомайск, улица Макаренко, 15/7 — трупы Будай Эли Викторовны 1933 г. р. и ее сына Будай Виктора Владимировича 1957 г. р.

Кадиевка (Стаханов), улица Курченко, 20-А/25 — труп Нагорного Дмитрия Федоровича 1982 г. р.

Краснодон, улица Баракова, 44 — труп Штанько Алины Николаевны 1980 г. р.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, люди, ЛНР, ОРЛО
 
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