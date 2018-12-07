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В России начали открыто говорить о ядерном ударе и назвали первые цели
Приглашая США в свою страну и заводя их оружие, европейские страны заставляют РФ рационально реагировать и направлять на них ядерное оружие.
Об этом росСМИ сообщил российский военный эксперт Владислав Шурыгин, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что Россия готова нанести ядерный удар по странам Европы.
Он пояснил, что сейчас многие восточноевропейские страны заводят к себе ядерное оружие США, даже не думая о последствиях, однако в России тщательно следят за данной информацией.
Эксперт заверил, что в РФ направлены ядерные ракеты на все страны Европы, в которые допущено ядерное вооружение из США, построены военные базы или размещаются военные из Штатов. Шурыгин уверяет, что страны Прибалтики давно находятся в зоне поражения, так как позволяют завозить на свою территорию излишние военные комплексы из США. Он уверяет, что США начнут войну против России со стороны Европы и откроют огонь ракетами средней и малой дальности. Политика Москвы в вопросах использования ядерного потенциала уже в ближайшее время может существенно измениться.
Оружие массового уничтожения теперь можно будет использовать не только "в случае смертельной угрозы". Россияне страдают от бедности, пока Путин вооружается и обещает ядерную войну всему миру.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, ядерное оружие
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