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Военное положение в Украине может закончиться досрочно?

07.12.2018 20:20
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Военное положение в Украине может закончиться досрочно?

Владимир Гройсман заявил, что военное положение в Украине может закончиться досрочно, однако для этого нужны некоторые условия. Об этом глава правительства заявил во время встречи с региональными СМИ.

По словам премьер-министра, военное положение будет отменено досрочно в случае "нормализации ситуации".

"Если мы не будем испытывать никаких угроз, то никакого продолжения военного положения не будет. Также, если ситуация нормализуется, то можно рассматривать и досрочное прекращение военного положения", – сказал он, не объяснив, что именно подразумевается под "нормализацией".

Также Владимир Гройсман отметил, что в этом вопросе президент Петр Порошенко примет необходимое решение "с учетом той информации, которая у него будет". 

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Украина, Донбасс, военное положение, Гройсман
 
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