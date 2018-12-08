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"Цель Украины - бежать прочь от России, которая веками угнетала ее армию, язык и отобрала церковь". ВИДЕО

08.12.2018 13:55
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"Цель Украины - бежать прочь от России, которая веками угнетала ее армию, язык и отобрала церковь". ВИДЕО

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак подчеркнул важность языка, армии и церкви для независимости Украины. Российский агрессор столетиями угнетал Украину из-за подавления украинского языка, уничтожения украинской церкви и армии, передает "Диалог.UA".
Об этом заявил заместитель министра по вопросам ОРДЛО Юрий Грымчак.
"У нас программа была о том, как мы должны отойти от Москвы. С самого начала - законы и все остальное. Я сейчас буду говорить то, что кому-то не нравится, но извините. Я ехал сюда, видел билборд, и там было "за армию", "за язык" и "за церковь". По  мнению Грымчака, мы потеряли государство, так как Москва сотни лет лишала нас своей армии, языка и 400 лет назад отобрала церковь. "Нам очень нужны армия, язык, церковь, "Прочь от Москвы" и "Слава Украине! ", - резюмировал замминистра.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, язык, церковь, армия
 
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