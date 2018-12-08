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Как российское ТВ снимает сюжеты о нищих украинцах
Несколько дней назад российский Первый канал (федеральное СМИ, существующее за бюджетные деньги) выпустил сюжет к пятилетию Майдана. Разумеется, в этом сюжете рассказывалось о том, что после революции в Украине стало только хуже, украинцы замерзают, голодают, бедствуют и страшно жалеют о том, что свергли Януковича.
Одним из героев сюжета был якобы украинец из Кривого Рога Кирилл Чубенко, в квартире которого перестали топить. Он жаловался российским журналистам, что разочаровался в Майдане.
«Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией, и непонятно, когда все это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу?!» — негодовал на камеру житель Кривого Рога.
Правда, после выхода сюжета быстро выяснилось, что Кирилл Чубенко на самом деле никакой не Кирилл Чубенко, и в Кривом Роге никогда не был. Настоящее имя парня — Виталий Юрченко, и живет он вообще не в Украине, а в Беларуси.
А вчера белорусское издание «Наша Нива»выпустило интервью с Виталием Юрченко, в котором он рассказал, как снимался в фейковом сюжете российского Первого канала и признался, что ему очень стыдно за это.
«Я работал аналитиком в белорусской компании, которая является посредником между телеканалами и операторами по всему миру. Например, где-то случается землетрясение, и телеканалу нужен оттуда ролик – мы ищем оператора.
Пришёл заказ от Первого канала России снять семью или человека в Кривом Роге в Украине, который страдает от отсутствия газа и дорогого отопления.Такого человека нашли, сняли материал, прислали нам. Сам я по своей работе никак не взаимодействую с операторами, поэтому я совершенно не был в курсе, что они снимают.
Потом выяснилось, что в материале из Кривого Рога был плохой звук. Его было нельзя отправлять заказчику. Приняли абсолютно неверное решение переснять сюжет с таким же текстом, что сделали в Кривом Роге. Я не знаю, подписали ли его именем того же человека.
Мне предложили сняться в качестве героя, так как я недавно работал, мол, новый работник. Я сомневался, но поехал сниматься. Я побоялся отказаться, хотя всё это время сомневался. Смалодушничал, наверное. Когда уже сняли материал, то я некоторое время походил, потом попросил ничего не отправлять в Москву. А мне сказали на это, что материал уже отправили» — рассказал Виталий Юрченко.
Интересно в этом рассказе, что человек сожалеет о том, что «смалодушничал» и согласился сниматься в роли украинца. Но при этом он, кажется, не видит ничего плохого в том, что его фирма собиралась сделать с самого начала. А ведь из рассказа Юрченко понятно, что российский Первый канал изначально даже не пытался снимать объективный сюжет, а целенаправленно делал заказ белорусам на страдающих, голодных украинцев. И обман этот вскрылся только потому, что пропагандисты схалтурили.
Все это настолько прекрасно, что даже не нуждается в каких-то комментариях. Думаю, примерно таким же образом они снимают и остальные сюжеты об Украине и украицах.
Да, я знаю, мне могут возразить, что украинские журналисты тоже работают не слишком качественно, часто распространяют фейки и непроверенную информацию. И все же есть существенное отличие. Украинские СМИ не фабрикуют фейки целенаправленно. Да, журналист может по глупости разместить непроверенную информацию, перепостить фейк из соцсетей. Хромает фактчекинг. Россияне целенаправленно платят за фальсификации. Сами нанимают актеров, который заставляют проговаривать заранее
Источник Трибун.
Теги: Россия, Донбасс, телевидение, нищета, украинец
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