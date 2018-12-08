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МинВОТ: Украинцы стали чаще ездить в аннексированный Крым

08.12.2018 11:30
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МинВОТ: Украинцы стали чаще ездить в аннексированный Крым

В ноябре текущего года число пересекавших административную границу с аннексированным Крымом в Херсонской области украинцев, возросло на четверть по сравнению с октябрем.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает donpress.com.

По данным ведомства, на протяжении ноября админграницу в обоих направлениях пересекли 177 595 человек и 30 761 транспортных средств. По сравнению с октябрем число пересечений гражданского населения увеличилось на 24,8%, транспортных средств — на 16,5%.

Отмечается, что больше всего пересечений в обоих направлениях зафиксировано в контрольном пункте въезда-выезда Каланчак, чуть меньше в КПВВ Чонгар и меньше всего в КПВВ Чаплинка.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, граница, поездка, Херсонская область, пункты пропуска, КПВВ
 
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