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От нас должен быть Сурков. В Кремле объяснили, кто представит РФ на встрече «нормандской четверки»

08.12.2018 17:39
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От нас должен быть Сурков. В Кремле объяснили, кто представит РФ на встрече «нормандской четверки»

Помощник президента России Владислав Сурков представит РФ на встрече советников по международным вопросам лидеров «нормандской четверки».

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает donpress.com.

Комментируя будущую встречу «нормандской четверки», он отметил:

«От нас должен быть Сурков».

Также, Песков уточнил, что речь идет о встрече, договоренность о которой была достигнута во время саммита G20 между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель .



Теги: Россия, Донбасс, Путин, встреча, Песков, Меркель, Сурков, нормандская четверка
 
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