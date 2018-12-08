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Прекратят ли корабли Украины проход через Керченский пролив: Полторак дал четкий ответ российскому агрессору

08.12.2018 12:29
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Прекратят ли корабли Украины проход через Керченский пролив: Полторак дал четкий ответ российскому агрессору

Министр обороны Украины Степан Полторак подчеркнул, что Военно-морские силы не намерены останавливать проходы через Керченский пролив из-за агрессии РФ.

Корабли Военно-морских сил Украины не собираются отказываться от использования Керченского пролива и присутствия в Азовском море, передает "Диалог.UA".

Данное заявление сделал министр обороны Украины Степан Полторак. "Согласно Морской конвенции и всех международных прав, военные корабли вообще не осматриваются. Здесь Россия в очередной раз нарушила Морскую конвенцию.

Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно точно так же, как и прежде", - заявил глава оборонного ведомства. "Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море", - заявил Полторак.

Однако на данный момент переход, по словам министра обороны, не происходит. "Прямо сегодня никто никуда не ходит, но мы не прекратим ротацию, усиление наших возможностей", - отметил Полторак.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, Керченский пролив, корабли, Минобороны, Полторак
 
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