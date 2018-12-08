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Журналист рассказал о сказке с плохим концом для украинцев в случае победы пророссийского президента в Украине
Если чисто гипотетически предположить, что пророссийский кандидат победит на выборах президента Украины, то можно предположить, как будут развиваться события. Первым делом прозвучат заявления о мире с обеих сторон. Террористы ОРДЛО вдруг перестают стрелять. Делают заявления, что они всегда были гражданами Украины и искренне хотят мирной жизни в Украине. Им мешала только «хунта» Порошенко. Они готовы сложить оружие, оставьте им только самоуправления, милицию и русский язык. Выдаются пленные. Все искренне радуются. Как передает replyua.net, об этом в своей статье пишет журналист Александр Костюк.
Он отмечает, далее Кремль предоставляет льготные невиданный цены на газ, кредиты для погашения долгов. Все в восторге. Меняется руководство ВСУ, СБУ, МВД. Война закончена, армия постепенно распускается. СМИ практически в один голос говорят о том, как все прекрасно. Конфликт прекращено, лоббисты Кремля требуют снятия санкций. Украинская власть не возражает. Достигается договоренность о проведении беспристрастного референдума по Крыму или просто перестают о нем вспоминать. Санкции снимаются, бизнес «as usual». Достраивается «Северный поток-2» под гарантии сохранения объемов транзита по украинскому трубопроводу. И вот именно тогда наступает время «Ч». Спускается курок. Резко поднимается цена на газ. РФ в критический момент отказывает президенту в кредите. Наступает дефолт, гривна падает в пропасть вместе с пенсиями и зарплатами. Кремль через все СМИ выкатывает убийственный компромат на президента. «Милиционеры» Донбасса делают ряд провокаций. И тогда на Майдан выходят все. Абсолютно искренне, с настоящим возмущением. И адепты нищеты, и порохоботы, и националисты и АТОвци.
По словам Костюка, в результате Кремль решает все свои проблемы: украинского государства не существует, потому что начинается война; Кремль абсолютно «не при делах», на всех международных площадках с улыбкой говорит: «ну мы же вам говорили, что Украина failestate?»; Под видом «борьбы с националистами» Кремль бомбит любые цели в Украине; Украинцы уничтожают друг друга, Кремль только годами поддерживает ситуацию, подбрасывая оружие и деньги то «легитимному», то сепаратистам, то националистам.
Теги: Украина, Донбасс, сказка, выборы президента
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