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Черныш: Россия стянула технику к границам Украины с разных сторон. Это угроза для всех стран
Российские военные активизировались на всех территориях, которые аннексировала или оккупировала РФ.
Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает donpress.com.
Он отметил, что активизация военных и военной техники отмечается как на Донбассе и на прилегающих к нему территориях России, так и в аннексированном Крыму, Приднестровье и даже в Беларуси.
Черныш подчеркивает: все руководящие должности в любых группировках незаконных вооруженных формирований занимают россияне.
«Система управления войсками предусматривает автоматизированные процессы — связь, интеграцию противовоздушной обороны, получения разведывательной информации, единый контроль. Это не только высшее руководство. Это единственная военная машина, которая работает против Украины. И конечно, на оккупированных территориях сейчас также сосредоточено большое количество людей с оружием», — заявил он, передает «Обозреватель».
Черныш рассказал, что мобилизацию Россия не проводит, однако повсеместно усилилась активность бандитских группировок, активизировалось передвижение техники, увеличилось ее количество, начались проверки резервистов. Это началось 7−10 дней назад.
«Мы видим на некоторых направлениях подразделения с современным оснащением, военные самолеты, новейшее оборудование для радиоэлектронной борьбы. И в пределах оккупированных территорий также. Кстати, многие подразделения развернули во время Чемпионата мира по футболу. Воспользовались тем, что якобы надо гарантировать безопасность. Но мы можем только предполагать их действия с высокой долей вероятности. Поэтому оценка угроз осуществляется военным руководством государства на основании ежедневной динамической информации», — рассказал Черныш.
Он считает, что обострение связано с многими процессами.
«Идет запугивание, идет дискредитация на всех направлениях. И не только на украинском. Россия дестабилизирует НАТО, пытается спровоцировать конфликт между Британией и ЕС, повлиять на политику США через своих агентов влияния — экономических, политических, общественных… То есть влияние через религиозные каналы, военные угрозы, демонстративные расстрелы наших кораблей — это же сигнал не только Украины», — подчеркнул министр.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, НАТО, граница, военная техника
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