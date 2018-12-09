Черныш: Россия стянула технику к границам Украины с разных сторон. Это угроза для всех стран

09.12.2018 11:06

Российские военные активизировались на всех территориях, которые аннексировала или оккупировала РФ.

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает donpress.com.

Он отметил, что активизация военных и военной техники отмечается как на Донбассе и на прилегающих к нему территориях России, так и в аннексированном Крыму, Приднестровье и даже в Беларуси.

Черныш подчеркивает: все руководящие должности в любых группировках незаконных вооруженных формирований занимают россияне.

«Система управления войсками предусматривает автоматизированные процессы — связь, интеграцию противовоздушной обороны, получения разведывательной информации, единый контроль. Это не только высшее руководство. Это единственная военная машина, которая работает против Украины. И конечно, на оккупированных территориях сейчас также сосредоточено большое количество людей с оружием», — заявил он, передает «Обозреватель».

Черныш рассказал, что мобилизацию Россия не проводит, однако повсеместно усилилась активность бандитских группировок, активизировалось передвижение техники, увеличилось ее количество, начались проверки резервистов. Это началось 7−10 дней назад.

«Мы видим на некоторых направлениях подразделения с современным оснащением, военные самолеты, новейшее оборудование для радиоэлектронной борьбы. И в пределах оккупированных территорий также. Кстати, многие подразделения развернули во время Чемпионата мира по футболу. Воспользовались тем, что якобы надо гарантировать безопасность. Но мы можем только предполагать их действия с высокой долей вероятности. Поэтому оценка угроз осуществляется военным руководством государства на основании ежедневной динамической информации», — рассказал Черныш.

Он считает, что обострение связано с многими процессами.

«Идет запугивание, идет дискредитация на всех направлениях. И не только на украинском. Россия дестабилизирует НАТО, пытается спровоцировать конфликт между Британией и ЕС, повлиять на политику США через своих агентов влияния — экономических, политических, общественных… То есть влияние через религиозные каналы, военные угрозы, демонстративные расстрелы наших кораблей — это же сигнал не только Украины», — подчеркнул министр.