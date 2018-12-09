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Для этого он и нужен был: в соцсетях обсуждают кадры движения колонны военной техники по Керченскому мосту
Жители оккупированного полуострова обратили внимание на поток танков и бронетранспортеров, которые везут по крымскому мосту. Ничего хорошего от такой милитаризации местные жители не ждут и опасаются начала боевых действий. В субботу, 8 декабря, крымчане опубликовали в социальных сетях видео, на котором отлично видно поток боевой техники, продвигающейся по новому путинскому мосту. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Видео, вызвавшее широкий резонанс, первым опубликовал в "Твиттере" пользователь под ник-неймом Игорь Гиркин.
В комментариях к видео пользователи гадают, что может означать продолжение активной милитаризации захваченного полуострова. При этом один из читателей философски заметил, что мост строили именно для этого. Хотя крымчанам казалось, что их землю превратят в курортную жемчужину, а не напичканной оружием огромную военную базу.
"Пусть ездят, быстрей мост развалится", "Лекарства от рака лучше бы так возили! Уроды!!", "Мишени для украинских ПТУРов повезли", - комментируют кадры участники дискуссии.
Теги: Донбасс, мост, Керченский пролив, военная техника
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