Украина должна возобновить производство ядерного оружия из-за агрессии России, - генерал-майор ВСУ

09.12.2018 18:10

Власти Украины имеют все шансы успешно возобновить производство ядерных боеголовок для баллистических ракет на своей территории.

Бывший представитель миссии Украины при Североатлантическом Альянса генерал-майор Петр Гаращук сделал заявление о перспективах восстановления производства ядерного оружия в стране, передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Российский Диалог".

Речь идет о производстве полноценных ядерных боеголовок для баллистических ракет. По его мнению большие объемов финансирования для данного проекта найти будет не сложно. "У нас есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие", - отметил он.

В частности генерал-майор рассказал о том, что выгодные перспективы для создания полноценных ядерных боеголовок для баллистических ракет есть в Днепре.

Кроме того, Гаращук заявил, что оснований опасаться западных санкций из-за возобновления производства не стоит, ведь причины более чем весомые - открытая военная агрессия со стороны Российской Федерации.