В РФ сообщили о росте числа российских туристов в Украине в 2018 году

09.12.2018 18:39

Украина оказалась в пятерке стран, которые наиболее популярны для посещения гражданами России.

Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат», охватившее период с 1 января по 30 сентября 2018 года, передают novosti.dn.ua.

Украина находится в рейтинге на пятом месте — за 9 месяцев текущего года ее посетили 1,793 миллиона человек. Это на 5 % больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Перед Украиной расположились Турция, Абхазия, Финляндия и Казахстан.

В то же время, уменьшилось число граждан Украины, посещающих РФ. За 9 месяцев в РФ прибыли 6,373 миллиона человек, что на 4% меньше, чем в прошлом году.