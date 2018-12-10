Бумажные больничные листы заменят электронными: как это может работать

10.12.2018 22:15

Никаких бланков, печатей и походов к чиновникам. Бумажные больничные заменят электронными. Получить лист нетрудоспособности станет проще, а возможностей для коррупции будет меньше.

Нововведение должно было заработать в 2018-м году. Однако год прошел слишком быстро, теперь в правительстве обещают воплотить идею в 2019-м.

Как врачи будут открывать электронные больничные, разбирался сайт "Сегодня".

Война со схемами

"Больничный от 100 гривен", – жирным выделено в объявлении на окне поезда метро. А еще медицинская книжка и справка в школу или бассейн. Такими же объявлениями пестрит интернет: обещают сделать все справки официальные, печати и подписи настоящих врачей.

На медицинских справках построен целый бизнес, он работает в открытую и чувствует себя свободно. Минздрав подсчитал – каждый год врачи выдают 5,5 млн больничных. Сколько из них ненастоящих – подсчитать никто не может, Фонд социального страхования проверяет только 11% всех больничных. Сама бумажная справка защищена лишь серией и номером.

Больничные продают по нескольким схемам, отмечают в правительственно-общественной инициативе "Вместе против коррупции". Первый вид – это фальшивые больничные на ненастоящем бланке, подписанные несуществующим врачом. Но врач может выдать здоровому человеку настоящий больничный, это вторая схема. Такая система может быть поставлена в больнице на поток. Или, например, отдельный врач может "подрабатывать" на этом. Электронный больничный полностью не искоренит такую схему. Но Фонд социального страхования будет видеть, сколько одна больница или доктор выдает больничных. Сейчас такой статистики нет.

Еще больничные используют как прикрытие. Например, сотрудника предупредили об увольнении, а он сказал, мол, хорошо, но я на больничном. И в этот же день выписал себе больничный, после чего четыре месяца "будет болеть". Получить электронный больничный задним числом будет невозможно.

Но оплачивают фальшивый больничный остальные работники. Из зарплаты каждого украинца отчисляется 22% единого социального взноса. Часть из этой суммы идет в Фонд социального страхования: когда человек берет больничный, первые пять дней оплачивает работодатель, все остальное – Фонд.

Размер выплат зависит от трудового стажа. Работнику со стажем до трех лет выплатят 50% средней зарплаты за год. За стаж от трех до пяти лет – 60%. Если человек проработал от пяти до восьми лет, то во время болезни ему выплатят 70% средней зарплаты. 100% – тем, кто работает больше восьми лет или имеет льготы. Если справка до пяти дней, работодатель не будет отправлять ее в Фонд социального страхования, а должен оплатить все сам.

Когда и как заработает реестр электронных больничных

Больничный лист открывает врач. Доктор ставит диагноз и подтверждает нетрудоспособность, затем больному надо каждый день отмечаться в больнице, что он действительно болеет. И неважно, может ли он встать с постели. Эту повинность тоже могут отменить и разрешить три дня проболеть.

Есть плюсы и для работодателя. Сейчас человек может уйти на больничный задним числом или не предупредить работодателя. Сам работодатель может и не знать, что его сотрудник ушел на больничный, или знать только с его слов. Работник приносит справку с печатью больницы лишь по выздоровлению. Когда запустят электронный реестр, врачу, чтобы открыть больничный, надо будет под своим именем внести в специальную программу идентификационный номер налогоплательщика. К имени пациента автоматически подтянется место работы и должность. Далее доктор ставит свою электронную подпись, и больничный лист отправляется в Фонд соцстрахования.

Работодатель в этот же день сможет войти в систему и проверить, действительно ли сотрудник на больничном. Но у него будет ограничен доступ – он не сможет видеть данные о болезни сотрудника. Такие изменения анонсировал Фонд соцстрахования в начале этого года.

Как в итоге будет работать электронный больничный станет понятно к 1 февраля 2019 года, говорит Михаил Серебряков, менеджер проектов инициативы "Вместе против коррупции".

"Пока принято постановление, которое говорит только о внедрении электронного листка нетрудоспособности. Подробные документы у нас должны быть на 1 февраля. Только потом будут запускаться пилотные проекты. Бумажные листы нетрудоспособности будут отходить постепенно", – рассказал Серебряков.

В первую очередь электронный лист снимает проблему выдачи справок задним числом, говорит эксперт. Однако у электронного больничного есть слабое место. Система не видит, болен ли человек, которому выдают больничный. То есть, коррупция может остаться. Но система может анализировать, сколько врач выдает больничных за месяц, и сколько один человек получает больничных. Если будут отклонения, врача будут проверять.

"Лист нетрудоспособности – документ строгой отчетности. За подделку документов предусмотрена уголовная ответственность – статья 358 УКУ (подделка документов, печатей, штампов). Кроме этого, учитывая, что в подделке мог принимать участие медперсонал, это может расцениваться как служебный подлог – ст. 366 УКУ, то есть внесение в официальные документы ложных сведений, подделка документов. Составление и выдача заведомо ложных документов наказывается штрафом до 850 гривен или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должность до трех лет. Подделка документов – тоже лишение свободы до трех лет", – отмечает Подгорный Руслан, юрист "Прима Лидер Груп".

"Во многих странах больничных нет"

Во многих странах мира больничных листов нет, говорит Зоряна Черненко, председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации. Эта практика больничных документов досталась Украине от Советского Союза.

"В странах, где есть медстрахование, в контракте с сотрудников прописывается, сколько дней он может пропускать по болезни, и это будет оплачено работодателем. То есть, государственной поголовной системы нет. Есть дискуссия, чтобы и в Украине отменить лист нетрудоспособности. Но учитывая медленную эволюцию социальной системы обеспечения, думаю, для этого еще не время. Для людей, которые работают в бюджетных учреждениях, на сегодня больничные – значительная поддержка. Если у нас большинство будет работать в частном бизнесе, возможно, больничные отомрут. Работники частных предприятий редко когда пользуются больничными листами – только когда надо отойти от обязанностей, а в обычном порядке больничный не так популярен", – говорит Зоряна Черненко.

Однако введение электронного реестра листов нетрудоспособности решит проблему открытия больничных задним числом, когда человека увольняют с работы или привлекают к ответственности. А также сделает невозможной продажу больничных листов в метро и интернете.

"И в некой мере будет облегчение для пациентов, которым не надо будет бегать за печатями. Это и большая ответственность для врачей, поскольку четко можно будет проследить, какой врач и что делал в реестре больничных. Электронный больничный уменьшит коррупционные риски, но все равно потребуется несколько лет, пока это распространится по всей стране. Бланки можно развезти и по маленьким селам, а для электронного больничного нужен стабильный доступ к интернету и компьютеру", – добавляет Черненко.

Источник: https://from-ua.com