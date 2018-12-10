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Европейский дипломат выразил опасения из-за военного положения в Украине

10.12.2018 15:14
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Европейский дипломат выразил опасения из-за военного положения в Украине

В Европе говорят об использовании военного положения в Украине для целей президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает "Апостроф".

В дипломатических кругах Европы мало кто сомневается, что власть использует военное положение в целях президентской избирательной кампании.

"Мы не знаем, был ли это такой стратегический замысел или план, вряд ли кто-то в штабах в Киеве планировал такую многоходовку, но то, что Порошенко решил использовать кризис в своих целях, то в этом вряд ли можно сомневаться. Если бы он ничего не делал, его бы обвинили в ничегонеделаньи, а так он взял инициативу в свои руки, испугал всех военным положением, потом сделал уступку и сейчас уже точно никто его не обвинит, что он ничего не делает. Но главный вопрос, который нас сейчас волнует – как далеко он пойдет и вовремя ли остановится. Ответа мы не знаем, а подозрения в угрозе срыва выборов мы слышим отовсюду. Решение по местным выборам в ОТГ, запланированным на 23 декабря, будет для нас сигнальным", - рассказал европейский дипломат на условиях анонимности.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, война, военное положение, дипломат
 
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