Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину

10.12.2018 08:00

Россия подготовится к наступлению на Украину за пару недель.

Такое мнение высказал недавно генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает Политека.

Военный считает, что на подготовку к полномасштабной войне против Украины, Россия потратит 20 дней в среднем, считает он:

«Сейчас у России нет группировки, чтобы начинать полномасштабные военные действия, но это на текущий момент. Если этим системно заниматься, это можно сделать за несколько недель. По расчетам такая группировка должна быть от 240 тысяч военных», — пояснил генерал-лейтенант.

Источник: https://from-ua.com