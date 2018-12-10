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Курс в НАТО. Как происходит сближение Украины с Альянсом
Украина в течение длительного времени является партнером НАТО, вовлечена в немалое количество совместных программ, а также ориентируется на стандарты организации. Однако наибольшее стремление государства в условиях войны – стать полноправным членом Альянса, чтобы иметь надежную защиту границ в дальнейшем. После обострения ситуации на Азове этот вопрос снова актуализировался. Что делает Украина для вступления в НАТО и какую помощь получает от Альянса сейчас, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.
Где находится Украина на пути к Альянсу?
Вступление в НАТО зафиксировано как цель Украины в законе о национальной безопасности, который Верховная Рада приняла в июне этого года. Сотрудничество между организацией и нашим государством предполагает ряд совместных программ – например, участие в сессиях Парламентской ассамблеи НАТО, а также саммитах организации. Кроме того, украинские военные совершают многочисленные военные учения совместно с НАТО – Rapid Trident, Sea Breez и другие.
В 2018 году Украина стала Аспирантом организации. Это событие означает, что государство получило приглашение к интенсифицированному диалогу и может получить План действий по членству – программу конкретных шагов для стран-кандидатов.
Кроме того, в ноябре украинский парламент в первом чтении поддержал законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые утверждают необратимость курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Согласно изменениям, глава государства станет гарантом его реализации.
«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и Евросоюз, мы посылаем месседж в Москву: мы расстаемся окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз», – заявил Президент Украины Петр Порошенко в стенах парламента перед голосованием.
По заключению экспертов, закрепление интеграции в НАТО в Конституции необходимо, чтобы защитить эту перспективу юридически силой основного закона. Ведь изменения в этот документ внести труднее, чем в другие законы.
Сейчас в рамках работы с НАТО Украина воплощает пакет реформ: они касаются внедрения новых норм подготовки военных, реорганизации структуры Генштаба (уменьшения количества отделов) и др. В Минобороны заявили, что на сегодняшний день в украинской армии уже используется 668 стандартов Альянса. По правилам НАТО подготовлено 10 батальонов и 25 рот, 1,4 тысячи инструкторов.
С Украиной также работают 8 из 16 трастовых фондов НАТО, которые выделяют на программы с нашим государством 39,5 млн евро. За эти средства, в частности, разрабатываются меры по противодействию киберугрозами, финансируется развитие медицинской реабилитации бойцов, реализуется переподготовка военных.
Сотрудничество в условиях военного положения
После захвата украинских моряков у Керченского пролива государство обратилось к партнерам с призывом увеличить присутствие сил Альянса в Черном и Азовском морях.
«Это было бы очень хорошо, и мы рассчитываем на это и приглашаем корабли НАТО для того, чтобы обеспечить стабильность», – заявил Петр Порошенко.
В начале декабря этот вопрос был поднят на встрече министров иностранных дел НАТО с коллегами из Грузии и Украины. Глава МИД Украины Павел Климкин по ее результатам сообщил, что много союзников в Альянсе уже активно общаются с Россией и пытаются помочь вернуть захваченных украинских моряков.
«Очень важно услышать, что наши союзники готовы к комплексному обсуждению реального ответа на действия РФ. Поскольку понимают, что Россия бросает вызов Украине как будущему члену Альянса, но также каждому его члену и НАТО в целом. Не могу говорить обо всех тонкостях комплексного ответа, который обсуждался, ведь дискуссия была конфиденциальной. Но Альянс будет усиливать свое присутствие в Черном море разными способами», – рассказал министр о планах организации.
Один из участников обсуждения, государственный секретарь США Майк Помпео, подтвердил, что Россию ждет ряд мер со стороны НАТО из-за захвата украинских кораблей и военных.
«Мы будем коллективно отрабатывать пакет ответов, которые должны продемонстрировать России, что такие ее действия просто неприемлемы», – подчеркнул он.
Между тем политологи высказали мнение, что взвешенный ответ союзников Украины будет дан в течение ближайшего месяца – после тщательного анализа ситуации. Они убеждены, что Запад не простит Кремлю такое дерзкое пренебрежение морским правом.
Поддерживает ли население вступление в НАТО?
Согласно последним исследованиям, 45% украинцев выступают за членство государства в Североатлантическом альянсе. Социологи обращают внимание, что результаты опросов кардинально изменились с 2014 года из-за агрессии России против Украины. Они прогнозируют, что уровень поддержки в условиях войны будет только расти.
«С 2014 года в украинском обществе продолжает превалировать ориентация на вступление в НАТО. По сравнению с 2012 годом доля тех, кто считает этот путь лучше других опций безопасности, выросла более чем в три раза», – отметили аналитики из Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.
Статистические данные также свидетельствуют о том, что в последние годы уровень поддержки вырос во всех без исключения регионах Украины.
Эксперты, в свою очередь, считают, что украинской власти следует работать над популяризацией интеграции Украины в НАТО, поскольку это является залогом безопасности и стабильности в стране в целом. Между тем Президент Украины еще в прошлом году выразил готовность провести референдум по вступлению в Альянс: он уверен, что украинский народ поддержит евроатлантический курс.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: политика, Украина, Донбасс, НАТО, альянс
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