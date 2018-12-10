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На АЗС Украины упали цены на бензин и дизтопливо
На протяжение периода с 7 по 10 декабря цена на бензины и дизельное топливо на АЗС упала на 0,1-2,2 гривен за литр. Как передает replyua.net, об этом сегодня сообщает консалтинговая компания UPECO сославшись на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов. В том числе, в сети АЗС Parallel цены упали на 50 коп. /л, до: А-92 - 31,45 грн/л, А-95 - 32,45 грн/л, ДТ - 31,95 грн/л.
Тем временем, станции оператора KLO снизили цены на 20-90 коп./л, до: А-92 - 30,59 грн/л, А-95 - 30,99 грн/л, ДТ - 30,99 грн/л. На Shell цены уменьшились на 30-50 коп./л, до: А-92 - 30,49 грн/л, А-95 - 32,29 грн/л, ДТ - 31,79 грн/л. На столичных АЗС AMIС цены упали на 2-2,2 грн/л, до: А-92 - 29,29 грн/л, А-95 - 30,29 грн/л, ДТ - 29,79 грн/л. Более того, бензины и ДТ подешевели на АЗС операторов SOCAR, Neftek, BVS, Автотранс, РУР Групп, Катрал, и Укргаздобыча.
Это означает, что по информации на 10 декабря средняя цена на топливо в Украине составила: А-92 - 29,56 грн/л, А-95 - 30,70 грн/л, А-95 Премиум - 31,92 грн/л, ДТ - 30,43 грн/л.
Теги: Украина, Донбасс, цена, бензин, АЗС, топливо
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