- В Кремле сожалеют о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией21:45
- Освободить "евробляхи" от налогов: в Раду передали скандальный законопроект21:32
- В Сети показали, до чего докатился Донбасс в российской оккупации: "Главное убедить, что им угрожают "фашисты" 21:15
- У России новые смертельные потери и поражения на Донбассе: боевая сводка 20:38
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- «Мы готовимся»: в Украине доходчиво объяснили, что Россию тут никто не ждет20:01
- Ходаковский намерен «забрать» Азовское море у Украины19:48
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео 19:17
- В Донецкой области мошенник снял деньги с помощью блокирования сим-карт18:35
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление 18:20
Освободить "евробляхи" от налогов: в Раду передали скандальный законопроект
Такими нововведениями депутаты решили кардинально изменить жизнь украинцев.
Народные депутаты инициировали регистрацию законопроектов, согласно которым волонтеров, ввозивших автомобили на иностранной регистрации для передачи военным на территорию Донбасса, освободят от административной ответственности и уплаты налогов.
Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины. Таким образом, в Раду передали соответствующие законопроекты №9382 и №9383 о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы.
По информации СМИ, цель данных законопроектов - избавление волонтеров от административной ответственности, а также от уплаты соответствующих таможенных, налоговых и других платежей за автотранспорт, в отношении которого не соблюдены сроки и условия таможенных режимов временного ввоза или транзита.
На повестке дня также – освобождение от таможенных, налоговых и других платежей подразделений военных формирований, которым в свое время передавался автотранспорт на иностранной регистрации.
Все транспортные средства, которые конфисковали согласно статьям 470 и 481 Таможенного кодекса, народные депутаты предлагают отдавать подразделениям, принимающим непосредственное участие в Операции объединенных сил на востоке Украины.
Вместе с тем, в Украине официально оформили тысячный автомобиль на "еврономерах". Им стал Nissan Qashqai 2011 года выпуска, который был зарегистрирован на Черновицкой таможне, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС). Таможенная стоимость автомобиля составила более 194,6 тыс. гривен. Его владелец заплатил в госбюджет почти 87,9 тыс. гривен, в т. ч. 8,5 тыс. гривен составили штрафные санкции за несоблюдение сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, граница, Верховная Рада, автомобиль, налоги
- В Сети показали, до чего докатился Донбасс в российской оккупации: "Главное убедить, что им угрожают "фашисты" 21:15
- У России новые смертельные потери и поражения на Донбассе: боевая сводка 20:38
- Ходаковский намерен «забрать» Азовское море у Украины19:48
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео 19:17
- В Донецкой области мошенник снял деньги с помощью блокирования сим-карт18:35
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление 18:20
- Оккупационные «власти ЛНР» считают прибывших из «ДНР» «иностранцами»18:00
- Пушилин пообещал «жесткий ответ» за «гонение» митрополита Илариона17:45
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк" 16:45
- В «ДНР» на одной из шахт присвоили зарплату более 100 работников15:30
- В Кремле сожалеют о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией21:45
- Освободить "евробляхи" от налогов: в Раду передали скандальный законопроект21:32
- В Сети показали, до чего докатился Донбасс в российской оккупации: "Главное убедить, что им угрожают "фашисты" 21:15
- В аэропорту Тбилиси усилили проверку граждан с Украины20:52
- У России новые смертельные потери и поражения на Донбассе: боевая сводка 20:38
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- «Мы готовимся»: в Украине доходчиво объяснили, что Россию тут никто не ждет20:01
- Ходаковский намерен «забрать» Азовское море у Украины19:48
- Уфолог назвал 13 декабря датой конца света19:30
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео 19:17
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- Названа сладость, снижающая артериальное давление18:50
- Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет13:16
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
- Как изменить жизнь и судьбу в день рождения09:30
- Самые верные знаки зодиака среди мужчин09:04
- Какое домашние животное подойдут вам по знаку зодиака08:18
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- «Нас всех обманули! Надо договариваться»: известный украинский актер выступил с громким заявлением о войне. ВИДЕО12:07
- Чому в день Юрія, 9 грудня, треба віддати всі борги11:50
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление