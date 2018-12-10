Освободить "евробляхи" от налогов: в Раду передали скандальный законопроект

10.12.2018 21:32

Такими нововведениями депутаты решили кардинально изменить жизнь украинцев.

Народные депутаты инициировали регистрацию законопроектов, согласно которым волонтеров, ввозивших автомобили на иностранной регистрации для передачи военным на территорию Донбасса, освободят от административной ответственности и уплаты налогов.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины. Таким образом, в Раду передали соответствующие законопроекты №9382 и №9383 о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы.

По информации СМИ, цель данных законопроектов - избавление волонтеров от административной ответственности, а также от уплаты соответствующих таможенных, налоговых и других платежей за автотранспорт, в отношении которого не соблюдены сроки и условия таможенных режимов временного ввоза или транзита.

На повестке дня также – освобождение от таможенных, налоговых и других платежей подразделений военных формирований, которым в свое время передавался автотранспорт на иностранной регистрации.

Все транспортные средства, которые конфисковали согласно статьям 470 и 481 Таможенного кодекса, народные депутаты предлагают отдавать подразделениям, принимающим непосредственное участие в Операции объединенных сил на востоке Украины.

Вместе с тем, в Украине официально оформили тысячный автомобиль на "еврономерах". Им стал Nissan Qashqai 2011 года выпуска, который был зарегистрирован на Черновицкой таможне, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС). Таможенная стоимость автомобиля составила более 194,6 тыс. гривен. Его владелец заплатил в госбюджет почти 87,9 тыс. гривен, в т. ч. 8,5 тыс. гривен составили штрафные санкции за несоблюдение сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита.



Источник: www.dialog.ua