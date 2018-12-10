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Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией

10.12.2018 17:30
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Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Украине Петр Порошенко подписал закон № 0206 о прекращении действия договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией с 1 апреля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко уточнил:

«Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу».

На данный момент на сайте Верховной Рады информации о его подписании пока нет.

Как сообщалось ранее, документ ранее подписал председатель парламента Андрей Парубий. Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, договор, дружба, Порошенко
 
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