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Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией
10.12.2018 17:30
Президент Украине Петр Порошенко подписал закон № 0206 о прекращении действия договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией с 1 апреля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Порошенко уточнил:
«Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу».
На данный момент на сайте Верховной Рады информации о его подписании пока нет.
Как сообщалось ранее, документ ранее подписал председатель парламента Андрей Парубий. Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, договор, дружба, Порошенко
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