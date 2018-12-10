Главная / Новости / Украина / Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс: что ждет украинцев
Последние новости раздела
- Услышу каждого. Пушилин анонсировал «прямую линию» с жителями ОРДО16:30
- Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс: что ждет украинцев15:45
- В «ДНР» на одной из шахт присвоили зарплату более 100 работников15:30
- Европейский дипломат выразил опасения из-за военного положения в Украине15:14
- Более 10 дополнительных выходных из-за праздников: сколько дней будут отдыхать жители Украины в 2019 году15:00
- На АЗС Украины упали цены на бензин и дизтопливо14:47
- ВСУ ликвидировали БТР и угнали вражеский танк: появилось видео блестящей операции украинских военных 14:30
- Курс в НАТО. Как происходит сближение Украины с Альянсом14:15
- Военные итоги. Что изменилось в секторе обороны за год?14:00
- Конец 20-летней «дружбы» с Россией. Ощутят ли украинцы разницу?13:45
Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс: что ждет украинцев
10.12.2018 15:45
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 10 декабря, подписал законопроект №9260, который предусматривает рост акцизов на сигареты, налога на выбросы в атмосферу и снижение суммы беспошлинных посылок.
Как сообщила пресс-служба главы государства, документ вносит ряд изменений в Налоговый кодекс. В частности, в ближайшем будущем в Украине вырастут: акциз на сигареты на 9%, ставка налога на выброс двуокиси углерода - с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну и ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2%.
При этом на этиловый спирт, который используется для производства пищевого уксуса, косметической продукции и продукции техназначения, полностью снимается налог.
Источник: antikor.com.ua
Теги: Донбасс, закон, подпись, изменение, налоговый кодекс, Порошенко
Читайте также:
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев
- Янукович ждёт резолюции Кабмина и не подписывает отмену резонансных законов
- Порошенко в Авдеевке подписал закон о госгарантии участникам ООС
- Яценюк поторопил Януковича: "Иначе люди не поверят"
- Порошенко подписал «экспериментальный» закон
- Яценюк торопил - Янукович всё подписал (ВИДЕО)
- Услышу каждого. Пушилин анонсировал «прямую линию» с жителями ОРДО16:30
- В «ДНР» на одной из шахт присвоили зарплату более 100 работников15:30
- ВСУ ликвидировали БТР и угнали вражеский танк: появилось видео блестящей операции украинских военных 14:30
- Наемники РФ стали "грузом 200": боевики несут крупные потери, пытаясь разжечь ситуацию на Донбассе 12:30
- "Лупили так, чтобы никого не оставить в живых": как "невидимая" армия России захватывала Моспино 11:46
- СБУ не выпустила из "ДНР" митрополита УПЦ МП11:25
- "Расстреливают песочницы и убивают женщин ради смеха", - боевики пугают людей10:30
- При пересечении КПВВ «Майорск» возможны осложнения10:15
- "Нищета и пустота": опубликованы фото из известного ТЦ Донецка, - соцсети поражены 08:45
- Переселенцам: Особенности получения паспорта в 18-летнем возрасте07:45
- Услышу каждого. Пушилин анонсировал «прямую линию» с жителями ОРДО16:30
- Эксперт сообщил, что произойдет с Россией, как только санкции приведут страну к нищете16:15
- Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс: что ждет украинцев15:45
- В «ДНР» на одной из шахт присвоили зарплату более 100 работников15:30
- Европейский дипломат выразил опасения из-за военного положения в Украине15:14
- Более 10 дополнительных выходных из-за праздников: сколько дней будут отдыхать жители Украины в 2019 году15:00
- В Австралии умер знаменитый "кенгуру-культурист"14:55
- На АЗС Украины упали цены на бензин и дизтопливо14:47
- ВСУ ликвидировали БТР и угнали вражеский танк: появилось видео блестящей операции украинских военных 14:30
- Курс в НАТО. Как происходит сближение Украины с Альянсом14:15
- Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет13:16
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
- Как изменить жизнь и судьбу в день рождения09:30
- Самые верные знаки зодиака среди мужчин09:04
- Какое домашние животное подойдут вам по знаку зодиака08:18
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- «Нас всех обманули! Надо договариваться»: известный украинский актер выступил с громким заявлением о войне. ВИДЕО12:07
- Чому в день Юрія, 9 грудня, треба віддати всі борги11:50
- Проклятье Постановления №365: применять нельзя обжаловать10:49
- В Сети обнародовали толкование снов по дням недели09:47
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- Путін жалюгідний: жителі окупованого Донбасу висловилися про президента РФ
- Проверки на блокпостах «ДНР»: задержаний нет, но нужно быть готовым к полному отчету