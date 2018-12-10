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Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс: что ждет украинцев

10.12.2018 15:45
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Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс: что ждет украинцев

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 10 декабря, подписал законопроект №9260, который предусматривает рост акцизов на сигареты, налога на выбросы в атмосферу и снижение суммы беспошлинных посылок.

Как сообщила пресс-служба главы государства, документ вносит ряд изменений в Налоговый кодекс. В частности, в ближайшем будущем в Украине вырастут: акциз на сигареты на 9%, ставка налога на выброс двуокиси углерода - с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну и ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2%. 

 

При этом на этиловый спирт, который используется для производства пищевого уксуса, косметической продукции и продукции техназначения, полностью снимается налог.

 

Источник: antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, закон, подпись, изменение, налоговый кодекс, Порошенко
 
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