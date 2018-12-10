Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс: что ждет украинцев

10.12.2018 15:45

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 10 декабря, подписал законопроект №9260, который предусматривает рост акцизов на сигареты, налога на выбросы в атмосферу и снижение суммы беспошлинных посылок.

Как сообщила пресс-служба главы государства, документ вносит ряд изменений в Налоговый кодекс. В частности, в ближайшем будущем в Украине вырастут: акциз на сигареты на 9%, ставка налога на выброс двуокиси углерода - с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну и ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2%.

Также закон подразумевает усовершенствование контроля за оборотом топлива, что позволит увеличить поступления соответствующего налога. Помимо прочего, с 1 января 2019 года в Украине будет введено налогообложение на добавленную стоимость заграничных посылок стоимостью от 150 евро, и уже с первого июля на все посылки от 100 евро.

При этом на этиловый спирт, который используется для производства пищевого уксуса, косметической продукции и продукции техназначения, полностью снимается налог.

Источник: antikor.com.ua