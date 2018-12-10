В Кремле сожалеют о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией

10.12.2018 21:45

Непродление Украиной договора о дружбе и сотрудничестве с Россией вызывает сожаление Кремля, это проявление неуважения к украинцам. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский ТАСС.

«Очевидно одно – вряд ли этот шаг (решение не продлять договор с РФ) можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев – тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что», – сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

«Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам», – добавил Песков.

Ранее сообщалось, что сегодня, 10 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Источник: https://dnews.dn.ua