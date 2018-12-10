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В МИД Украины сказали, когда наступит мир с Россией
Стабильный мир с Россией возможен только тогда, когда в этой стране будут соблюдаться права человека и действовать демократия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 декабря, в ходе брифинга в Киеве заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
«Особенно актуальными права человека становятся в условиях войны, в условиях агрессии. Говоря об агрессии, я также хочу сказать, что только страна, в которой нет прав человека и демократии, может быть страной-агрессором», – сказал он.
«Я надеюсь, что рано или поздно, в том числе с помощью международного сообщества, в Россию вернутся права человека, вернется демократия, и только это сможет обеспечить стабильный мир с Российской Федерацией», – резюмировал Кислица.
Он сообщил, что Украина в круглосуточном режиме ведет работу по освобождению украинских военнопленных, захваченных Россией в Азово-Керченской акватории, а также напомнил, что Европейский Союз ввел санкции в отношении 9 организаторов «выборов» в «ДНР» и «ЛНР».
«Какие санкции будут приняты в связи с ситуацией в нейтральных водах возле Керченского пролива, это является предметом обсуждения», – отметил замглавы МИД Украины.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, мир, МИД
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