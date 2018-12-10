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В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать

10.12.2018 20:20
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В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать

С 1 января 2019 года прием семейного врача будет платным, если не подписана декларация - фейки. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Суть таких объявлений в некоторых амбулаториях в том, чтобы люди срочно выбрали себе врача, потому что "с нового года все станет платным".

"Это или плохая проинформированность руководства медучреждений об изменениях или один из очень неудачных проявлений конкуренции за пациента", - развеяла фейк Супрун.

Она объяснила, что до июня 2019 года все коммунальные медицинские учреждения получают оплату и за тех пациентов, которые не подписали с ними декларации, но живут на территории обслуживания.

Это значит, что с нового года ничего не изменится - можно и без декларации прийти в амбулаторию и бесплатно получить медицинскую помощь.

Времени, чтобы выбрать себе специалиста, достаточно и не надо сразу бежать подписывать декларацию там, где не планировали, подчеркивает Супрун.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, врачи, медицина, семейный врач, январь
 
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