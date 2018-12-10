В Украину идет циклон и похолодание: синоптики обещают ухудшение погоды

10.12.2018 12:00

В Украину пришел циклон с юго-запада, который на пять дней принес в страну дожди с мокрым снегом, однако, в некоторых областях иногда будет без осадков. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 10 декабря сложные погодные условия будут наблюдаться на западе и юго-востоке Украины, где прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь. На севере, в центре и части южных областей — без осадков. Температура воздуха по всей Украине будет практически одинаковой: от нуля до +2−4 тепла.

11 декабря западные, северные и часть центральных областей будут без осадков, однако, там ожидается сильная облачность. В то же время мокрый снег с дождями сместится на правобережье центральной Украины и на восток страны. Температурный режим практически не изменится.

12 декабря мокрый снег с дождями вновь вернется на запад, в центр и на север Украины. При этом восточные и южные регионы затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет на уровне предыдущего дня.

13 декабря похолодает на 1−2 градуса и мокрый снег с дождями будут властвовать над западными, центральными и северными областями Украины. На остальной территории страны синоптики прогнозируют переменную облачность, а местами даже солнечную погоду без осадков.

14 декабря дожди и мокрый снег покинут территорию Украины. По всей стране прогнозируют сухую и солнечную погоду с переменной облачностью. В то же время, температурный режим сдвинется в сторону похолодания.

Настоящее похолодание придет в Украину 15 декабря, когда Украину покинет циклон, принесший мокрый снег с дождями.

Источник: https://donpress.com