Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей - Алексей Дорошенко высказал свое мнение относительно подарочных наборов с конфетами к новогодним праздникам, передает replyua.net со ссылкой на УНН.



В частности, эксперт отметил, что в подарочные коробки могут класть конфеты, у которых истекает срок годности, так как в итоге это практически невозможно проверить, ведь на отдельных этикетках с под конфет не указывают дату производства.



К примеру, когда вы покупаете конфеты отдельно, вы можете прочесть нужную информацию о них на коробке, подержать их в руках в конце-концов.

По его словам, если покупать конфеты отдельно, покупатель может посмотреть на их этикетку, подержать в руках . Понятно, что подарочную упаковку просто так не посмотришь, они запечатанные. Дорошенко посоветовал в этом контексте самостоятельно собирать подарочный пакет - за одно можно сэкономить на упаковке.