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Военные итоги. Что изменилось в секторе обороны за год?
Уходящий год был непростым для украинской армии. Ситуация была напряженной и на море, и на суше. Однако наши военные успешно отражали наступление пророссийских сил и освобождали от боевиков населенные пункты. Укрепление нашей обороны было достойно оценено в мировых рейтингах. О глобальных трансформациях и ежедневных изменениях за последний год, рассказывают наши эксперты.
Изменение формата
30 апреля Антитеррористическая операция (АТО) на Востоке Украины официально изменила свой статус на Операцию Объединенных сил (ООС). Это произошло в соответствии с законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Закон ввел на прифронтовой территории особый порядок, а также определил «зоны безопасности» и «районы боевых действий». Формат АТО остался параллельно с «отпором российской вооруженной агрессии», но переквалифицировался на борьбу с террористической угрозой и диверсионными группами.
Кроме того, с 26 ноября по 26 декабря в Украине ввели военное положение. Причиной такого решения СНБО стал вооруженный конфликт в Азовском море, когда российский корабль протаранил украинский буксир «Яны Капу», а также захватил украинских моряков. Особый порядок ввели на территории 10 областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Цель военного положения – не допустить наступления со стороны Российской Федерации. В то же время президентский указ не содержит никаких мер, ограничивающих права и свободы украинцев.
«В указе я не предвижу никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, внедрением цензуры и тому подобное. Надеюсь, что и политики, и СМИ будут действовать ответственно и адекватно в сложившейся ситуации, и не атаковать Украину тезисами, которые заимствованы у российских пропагандистов», – отметил Президент Петр Порошенко во время обращения к украинцам после объявления военного положения.
Контроль над территорией
Кроме крупных стратегических изменений, на передовой происходят и ежедневные победы. Как сообщают в штабе Операции объединенных сил, с апреля этого года Вооруженные силы взяли под контроль 15 квадратных километров оккупированной украинской территории. В частности, под украинский флаг были возвращены населенные пункты Южное в Донецкой области, Золотое-4 и Золотое-5 в Луганской области.
«Нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения, надлежащий уровень безопасности и стабильности во всех районах. Оборудование линии обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 квадратных километров украинской территории. Это с учетом населенных пунктов», – рассказал командующий ООС Сергей Наев.
Относительно планов по освобождению территорий, то в штабе командования отмечают, что они зависят от военной ситуации. Сейчас перед украинскими военными не стоит задача продвинуться по линии соприкосновения или освободить определенный населенный пункт, главное – готовность отразить нападение врага и сохранить жизнь гражданских и бойцов.
Рейтинг силы
Укрепление украинской армии отмечают и на международном уровне. Так, по версии авторитетного рейтинга военной мощи Global Firepower, Вооруженные силы Украины занимают 8 место в рейтинге сильнейших армий Европы. Интересно, что наша страна заняла в рейтинге самую высокую позицию среди всех государств, не входящих в НАТО. В мировом рейтинге Украина занимает 29 место из 136. Составители рейтинга анализировали 50 факторов, которые влияют на боеспособность армии. Кроме численности армии, количества военной техники, аналитики учитывают уровень финансирования и транспортную инфраструктуру.
«Ни одна армия в Европе не имеет опыта противостояния российским войскам. Есть только Грузия, но и то – три-четыре дня. Кроме формальных признаков при определении военной мощи армии входит обязательный принцип, как участие в боевых действиях и боевой опыт. По этому показателю, который является одним из основных, украинская армия входит в число наиболее боеспособных в мире», – пояснил военный эксперт Михаил Жирохов.
Переформатирование ВСУ
В июне парламент принял президентский законопроект «О национальной безопасности Украины». Согласно ему, со следующего года должность министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо. Поэтому в октябре Степан Полторак уволился с военной службы и руководит оборонным ведомством уже как гражданский министр.
Закон также разделяет должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ. Эксперты уверены, что это позволит более эффективно управлять армией во время военных действий. Кроме того, закон предусматривает приближение сектора нацбезопасности и обороны к стандартам НАТО.
«Закон изменяет сроки стратегического планирования. Берем в пример стандарты НАТО. Таким образом становимся еще ближе к Альянсу», – подчеркивает военный эксперт Олег Жданов.
Заработная плата
Согласно закону «О денежном обеспечении военнослужащих», с 1 января 2018 года должностной оклад военных зависит от прожиточного минимума. Это позволяет повышать зарплаты солдатам автоматически вместе с повышением социальных стандартов.
В этом году зарплата контрактника составляла от 7,5 до 10 тысяч гривен в зависимости от звания и особенностей службы. В частности, оклад рядового стрелка был 8,5 тысяч гривен, командира роты – 10 тысяч гривен. Кроме того, военнослужащие получали материальную помощь на оздоровление и для решения социально-бытовых вопросов. Дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение за участие в ООС на первой линии обороны составляет 10 тысяч грн, на 2-й и 3-й линиях – 4,5 тысячи грн.
Согласно бюджету на следующий год, зарплаты военных вырастут на 30%. В 2019 году на безопасность и оборону Украины заложено 212 миллиардов гривен, из них почти 112 миллиардов гривен будут направлены на зарплаты военнослужащих.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, война, военные, оборона, АТО, ООС
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