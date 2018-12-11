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Забрать у Украины Азовское море полностью! Озвучены намерения Кремля
Немудрено, что площадкой для подобных имперских заявлений стала пропагандистская передача под названием "Вечер с Владимиром Соловьевым" на кремлевском телеканале "Россия 1", на которой всегда собираются самые отпетые шовинисты страны-агрессора.
На этой передаче Семен Багдасаров, который является директором Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии и по совместительству одним из главных ненавистников украинского государства, пригрозил Украине тем, что Россия якобы полностью изолирует акваторию Азовского моря, сообщает "Диалог.UA". Багдасаров фанатично убежден, что российский агрессор должен сию минуту запретить Украине вхождение ее кораблей в акваторию Азова. Вдобавок пропагандист выдал невероятно абсурдную теорию о том, что украинское государство якобы не имеет и не имело ни малейшего отношения к данному морю, поэтому "не имеет права" его использовать. Ранее одиозный адепт кровавой политики Кремля Семен Багдасаров призывал боевиков террористических "Л/ДНР" к объединению, чтобы те напали на украинские города Харьков и Мариуполь с целью их захвата. В то же время ЕС решил не церемониться со страной-агрессором и выдвинул крайне жесткие требования России касательно самого Азовского моря, а также плененных украинских моряков.
Теги: Украина, Донбасс, Азовское море, Кремль, захват
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