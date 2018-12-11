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"Захватывал СБУ в Луганске и воевал на Донбассе", - СБУ провела крупное задержание. ВИДЕО
Один из участников незаконного захвата здания СБУ в Луганске был задержан силами СБУ.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Диалог.UA".
Ранее в СБУ рассказали, как Украина ответит на агрессивные действия России.
По словам самого задержанного, он был активным участником "Антимайдана" и захватывал здание СБУ в Луганске. После чего вступил в армию "народного ополчения", из которой вскоре ушел и уехал в РФ.
Вскоре он вернулся на оккупированную территорию и принимал активное участие в боях на Донбассе в составе группы боевиков "Бэтмен".
После этого вновь покинул территорию Украины и выехал в РФ.
После возвращения находился на оккупированной территории и работал там с 2015-гог.
СБУ нашла и задержала боевика на подконтрольной территории Украины.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Луганск, боевик, СБУ, задержание
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