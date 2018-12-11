"Захватывал СБУ в Луганске и воевал на Донбассе", - СБУ провела крупное задержание. ВИДЕО

11.12.2018 18:21

Один из участников незаконного захвата здания СБУ в Луганске был задержан силами СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Диалог.UA".

Ранее в СБУ рассказали, как Украина ответит на агрессивные действия России.

По словам самого задержанного, он был активным участником "Антимайдана" и захватывал здание СБУ в Луганске. После чего вступил в армию "народного ополчения", из которой вскоре ушел и уехал в РФ.

Вскоре он вернулся на оккупированную территорию и принимал активное участие в боях на Донбассе в составе группы боевиков "Бэтмен".

После этого вновь покинул территорию Украины и выехал в РФ.

После возвращения находился на оккупированной территории и работал там с 2015-гог.

СБУ нашла и задержала боевика на подконтрольной территории Украины.