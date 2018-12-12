Арестович: 15-16 декабря могут начаться волнения по всей стране, не исключено, что планируется захват админзданий

12.12.2018 08:47

Известный украинский военный эксперт прогнозирует довольно сложный период для Украины уже в средине декабря. Объединительный собор, который запланирован на 15 декабря в Киеве может стать тем днем, когда по всей стране могут прокатиться крестные ходы или же протесты прихожан УПЦ МП.

По словам эксперта, не исключено, что СБУ уже получила такую информацию заблаговременно, именно поэтому было принято решение не пускать в Украину мужчин из России, в возрасте от 16 до 60 лет. Таким образом украинские спецслужбы перекрыли возможность попасть в Украину всяческих казачкам, прихожанам, монахам, которые бы могли прибыть в Украину заблаговременно, а потом учувствовать в беспорядках, протестах.

Арестович также допускает, что в Кремле принято решение устроить определенные провокации в это же время в районе Бердянска, Мариуполя и Крымского перешейка. Вопрос водоснабжения Крыма завис очень мощно, а времени на его решение уже практически не осталось. Открытого военного вторжения не будет, считает эксперт, а вот какие-то местные силы самообороны могут раскачивать обстановку, призывая российских православных братьев прийти на помощь.

Источник: https://from-ua.com