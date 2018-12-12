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Банкротство физлиц в Украине: что теперь будет с должниками
Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон о банкротстве физических лиц, который, по мнению ряда экспертов, принесет украинцам много проблем.
Подобные институты уже давно функционируют в странах Западной Европы, а также в США. С его помощью человек, который имеет большие долги и тяжелое финансовое положение, может списать часть долга, превышающую стоимость его имущества.
Кодекс, принятый Верховной Радой, устанавливает условия и порядок, с помощью которой человек может вернуть себе способность снова выплачивать долги кредиторам. Следовать данному кодексу можно только после того, как физическое или юридическое лицо признает себя банкротом.
Главная цель документа — повысить эффективность процедур банкротства, а также уровня защиты прав как кредиторов, так и должников. Еще одна цель — это совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе и уровня выполнения контрактов и судебных решений. Регулироваться отношения по восстановлению платежеспособности физических лиц, оказавшихся в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства, тоже будут только с учетом этого документа.
Но наиболее серьезным изменением стало то, что отныне не только юридическое, но и физическое лицо может признать себя банкротом. Такая функция является настоящей инновацией для Украины.
Документ предусматривает, что должник имеет возможность обратиться в хозяйственный суд, чтобы тот позволил ему признать себя банкротом. Но это можно сделать только при таких условиях:
если размер долгов превышает 30 минимальных размеров заработной платы;
должник прекратил погашать кредиты или осуществлять другие плановые платежи в размере более пятидесяти процентов месячных платежей по каждому из кредитных и других обязательств в течение двух месяцев.
Хозяйственный суд может рассматривать дело о банкротстве только в присутствии арбитражного управляющего. Доступ предоставляется к двум типам процедур: как судебной, так и досудебной.
Например, суд позволит провести реструктуризацию или удовлетворить те требования, которые высказал кредитор. Но надо помнить, что реструктуризировать долги можно только в том случае, если они не вызваны затратами на отдых, азартные игры или покупку различных предметов роскоши. Тем более, подобные долги не поддаются списанию.
Стоит помнить, что лицо, признающее себя банкротом, не может повторно этого сделать в течение следующих 5 лет. Также, при заключении договора о кредите, залоге или поручительстве оно должно сообщать о факте своего банкротства.
Самая большая «опасность» нового Кодекса заключается в небольшой детали.
Когда суд признает заемщика банкротом и решается вопрос о реструктуризации долга, назначается арбитражный управляющий. Он должен оценить квартиру и то, что в ней находится, чтобы вернуть долги кредиторам.
Именно от него будет зависеть, сколько «выручат» за имущество должника. А вот выбор кандидатуры арбитражного управляющего — это прерогатива банка. Естественно, оценка будет сделана не в пользу заемщика.
Теги: Украина, Донбасс, банкротство, должник, Верховная Рада
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